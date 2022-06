Sono 17 i comuni al voto nelle Marche nella prossima tornata elettorale. Cittadini al voto il prossimo 12 giugno, con lo scrutinio per le amministrative che inizierà il giorno seguente (mentre la sera stessa di domenica, alla chiusura delle urne si procederà con il referendum sulla giustizia). Saremo in diretta, come da tradizione E'tv Marche dalle ore 14 di lunedì 13 giugno per conoscere insieme i nuovi sindaci delle vostre città, tra conferme, novità e ballottaggi con inviati, interviste e ospiti in studio. Vi aspettiamo, anche con i vostri messaggi in diretta. In questo video vi proponiamo il confronto elettorale, molto seguito, andato in onda ieri sera tra gli aspiranti sindaci di Jesi.