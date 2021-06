ANCONA – In molti lo conoscono come Nando Martellone della nota serie Boris, ma Massimiliano Bruno, oltre che attore è autore di molte sceneggiature di successo ed ha esordito come regista con film “Nessuno mi può giudicare” con Paola Cortellesi e Raoul Bova. Bruno è uno dei docenti della Comic Academy di Accademia 56 di Ancona e Teatro Terra di Nessuno. Nel week end i giorni di formazione e lo spettacolo aperto al pubblico sabato 12 giugno nei locali dell’accademia per cui sono ancora disponibili gli ultimi biglietti.