Dopo la pioggia di proteste e ricordi dei docenti esclusi dall'attività didattica a contatto con gli studenti se non in regola con le vaccinazioni, arriva la risposta del direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche Marco Filisetti.

Norme più restrittive adottate unilaterlamente dall'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche per i docenti no vax? Assolutamente no. Il direttore Marco Filisetti respinge al mittente ogni accusa, nessuna decisione unilaterale da parte dell'ufficio che si è limitato a prescrivere ai propri dirigenti scolastici di controllare lo status del docente tramite la piattaforma predisposta dal ministero.

Il sistema, spiega Filisetti, funziona come un semaforo a due colori, verde se la posizione è in regola, rosso se non lo è, tutto questo in base ai dati che arrivano direttamente dal ministero della salute e sui cui la regione non ha voce.

Si tratta comunque di poche decine di casi che non vanno ad impattare sull'attività scolastica. In ogni caso tutte le persone che si trovano in questa situazione conservano posto di lavoro, con orario di 36 ore settimanali e stipendio, semplicemente vanno a svolgere mansioni che non prevedono il contatto diretto con gli studenti.

Servizio di Laura Meda