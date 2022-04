Continua il calo dell'incidenza nella nostra regione, oggi 910 su 100mila abitanti, 6 punti in meno rispetto a ieri con 1789 nuovi casi su un totale di 4870 tamponi, per una percentuale di positività del 36,7%.

Ottime notizie sul fronte ricoveri, continua il calo, -17 nelle ultime 24 ore. I degenti con Covid ancora assistiti negli ospedali marchigiani restano 218 di cui 10 in Terapia intensiva e 208 in Area Medica Con questi numeri la percentuale di occupazione dei posti letto rimane è di 3,9 in intensiva e di al 20,4%.

Importante però non abbassare la guardia sia per quanto riguarda i comportamenti sia sul fronte vaccini, come raccomanda la direttrice dell'Asur Marche Nadia Storti