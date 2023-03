Recuperavano oli esausti , spesso anche illecitamente, tramite il furto sistematico e poi intascavano incentivi per la loro trasformazione in biocarburante, senza però fare nulla: di fatto gli olii non erano sottoposti a nessun trattamento.

"Una nuova frontiera negli affari della Camorra", così è stata definita dagli investigatori, che, hanno rilevato forti legami con la criminalità organizzata, in particolare il Clan Moccia.

Le indagini, coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di ancona insieme a quella di napoli: hanno portato all'individuazione di 8 persone coinvolte nel traffico illecito di rifiuti, una parte residenti in Campagna, una parte nella nostra regione. Gli 8 sono stati tutti colpiti dall'obbligo di dimora, misura cautelare emessa dal Gip del tribunale di Ancona.

Ad eseguire le misure i militari del Nucleo operativo ecologico Carabinieri di Ancona in collaborazione con il Gruppo Tutela Ambiente di Roma e Napoli che hanno provveduto ad effettuare perquisizioni e sequestri nelle province i Ascoli Piceno, Napoli, Bari e Pescara.

Nella nostra regione in particolare risulterebbero implicate ditte dislocate lungo la fascia litoranea meridionale da Grottammare, verso sud fino a Martinsicuro in Abruzzo, proprio in queste ditte veniva stoccato l'olio esausto prima di venire trasportato presso altre attività fuori regione, in assenza di qualsiasi documentazione. Le attività illecite andavano avanti, come documentato dagli investigatori, da almeno due anni.