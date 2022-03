Un calendario che inizia l’8 marzo, quello lanciato per la terza edizione dall’associazione Terza Via di Ancona. Presentato alla Casa delle Culture Ancona, in un incontro festoso e musicale, le immagini e le storie che accompagnano ogni mese da qui fino a marzo del 2023 sono quelle delle donne afghane.

Un’iniziativa in collaborazione con AMAD, Associazione Multietnica Antirazzista Donne che dallo scorso agosto è impegnata con il Progetto Afghanistan e l’accoglienza delle persone in fuga e con Pangea, associazione la fondazione che dai primi anni del 2000 opera a livello internazionale per favorire lo sviluppo economico e sociale delle donne.

Le donazioni attraverso il calendario andranno a sostenere altre donne in difficoltà