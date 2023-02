Un dolore immenso, quello della mamma e del papà di Giuseppe Le Noci, morto a soli 16 anni in un incidente stradale durante l' alternanza scuola lavoro.

Il 14 febbraio 2022 Giuseppe ha perso la vita a A Serra dei Conti, a oltre 100 km di distanza dalla sede dell'azienda dove svolgeva il suo tirocinio a bordo di un furgone della stessa ditta, sul quale non sarebbe dovuto mai salire.

Oggi in una conferenza stampa presso il comune di Monte Urano, i famigliari e gli amici di Giuseppe hanno chiesto giustizia e verità, per Giuseppe e per gli altri giovani come lui. E' notizia dei giorni scorsi il rinvio a giudizio dell'autista che viaggiava il 14 febbraio insieme a Giuseppe su quel furgone, ma questo non basta, dicono i famigliari, è il sistema dell'alternanza scuola lavoro che deve cambiare.

Il 14 febbraio per ricordare Giuseppe una fiaccolata e una messa nel suo paese, a Monte Urano.

Servizio di Laura Meda e Andrea Fiano