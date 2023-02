Commossa partecipazione di autorità, associazioni e studenti, stamane, alla cerimonia del Giorno del Ricordo che si è svolta anche quest'anno presso la ex caserma Villarey di Ancona, sede della Facoltà di Economia dell’Univpm, in occasione del 76° Anniversario dell’esodo di 350mila connazionali dall’Istria, Fiume e dalla Dalmazia e le vittime delle Foibe. Il sindaco Mancinelli: “Giornate come questa sono necessarie per prevenire il ripetersi di fatti tragici. Studio e conoscenza sono un vaccino contro un virus pericoloso che può tornare a diffondersi in qualsiasi momento”.