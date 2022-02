Nuove case popolari in arrivo nella frazione Trisungo ad Arquata del Tronto: sono stati consegnati i lavori pochi giorni fa per un progetto di sette alloggi che sorgeranno nell’area della ex scuola della frazione, ora demolita.

Lo scenario cambia passando lungo la Salaria: la frazione è costellata di gru finalmente. Mentre l’istantanea è sempre la stessa per le altre sette perimetrate di Arquata. I cantieri esistono solo sulla carta.

Parliamo anche di questo stasera a Sibilla, le voci della ricostruzione come ogni giovedì alle 21 sul canale 12 delle Marche, il 14 in Umbria e il 19 in Abruzzo. E in streaming sulle pagine Fb e su www.etvmarche.it

Parliamo di gru ma anche dei problemi attuali del mondo edile, di situazioni che si sbloccano come accade per la frazione Piobbico di Sarnano. Ma tratteremo anche il problema del segnale tv che rischia di scomparire in alcuni comuni del sisma e con la sindaca di Ussita faremo il punto sugli impianti di risalita, prossimi alla riapertura, a Frontignano.

Due donne, Assunta Perilli di Campotosto e Aurora Lauri di ArquatadelTronto racconteranno le loro storie. Ci sono vite che assomigliano ai percorsi tortuosi delle montagne. Ma c'è chi non si lascia spaventare dalla fatica e dalla neve.