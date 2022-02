Ricordi lontani nel tempo ma vividi nella mente quelli di Matteo Piccini, esule a soli 8 anni dall'isola di Lussino.

Profughi di oggi e profughi di ieri, come molti ancora adesso, anche Matteo e sua madre furono costretti ad attraversare il mare per mettersi in salvo.

In 350 mila fuggirono dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia dopo la seconda guerra mondiale, oltre 10 mila persone, per volere del maresciallo Tito e dei suoi partigiani, vennero uccise e gettate nelle cavità Carsiche, le cosiddette Foibe, in nome di una pulizia etnica che ha tentato in tutti i modi di annientare la presenza italiana sul territorio.

Il 10 febbraio 1947 furono firmati a Parigi gli accordi di pace che posero idealmente fine alle violenze dei quattro anni precedenti. Solo nel 2004 con la legge numero 94 è stata istituita la "Giornata del Ricordo".

Oggi in occasione di questo anniversario la città di Falconara ha dedicato agli esuli e alla vittime di questo genocidio una mostra, allestita presso il Centro Pergoli, "una mostra per non dimenticare", come racconta il fratello minore di Matteo, Giuliano.

Servizio di Laura Meda