"E' stato per tre anni e mezzo in carcere, steso su una brandina, imbottito di psicofarmaci".

Deve riprendersi Leopoldo Wick, l'infermiere che il 6 dicembre 2023 è stato assolto dalla Corte d'assise d'appello di Ancona "perché il fatto non sussiste" ordinando l'immediata scarcerazione, dopo che in primo grado era stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'assise di Macerata il primo giugno 2022 per alcuni morti sospetti nella Rsa di Offida. La Ast di Ascoli Piceno lo ha riammesso a lavoro ma al momento, per le sue condizioni psicofisiche, dice il legale, non sarà possibile.