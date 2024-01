Dopo un primo check up, non ancora definitivo, perché ulteriori esami approfonditi dovranno essere fatti, Aldo Salvi dà il responso sullo stato di salute attuale della sanità marchigiana. Lui, dottore, ex primario del Pronto Soccorso di Torrette, adesso è il sottosegretario alla presidenza della Giunta Acquaroli con un compito non facile: rimettere in piedi il sistema sanitario