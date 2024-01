Uno dei capi dello spaccio è stato infatti sottoposto al sequestro di tutti i suoi beni, è la prima volta cche accade nel fermano. La questura di Fermo ha messo sotto sequestro un immobile del valore di 60 mila euro in via togliatti, una moto di grossa cilindrata del valore di 5mila euro e due conti correnti con circa 5 mila euro , totale 70 mila euro. un sequestro importante, spiegano gli agenti, non per il suo valore nominale ma per il messaggio lanciato: colpire la criminalità sui capitali, dove fa più male.

Il destinatario del provvedimento è un magrebino pluripergiudicato per reati legati agli stupefacenti, spiega il dirigente dell'anticrimine fermana Francesco Costantini, si tratta di uno dei capi dei due sodalizi criminali in lotta per il controllo dello spaccio sulla piazza di lido tre archi. Il capo del clan rivale, già in carcere, è sottoposto a sorveglianza speciale.

L'indagine condotta dalla Polizia di Fermo con la collaborazione dei finanziari di ascoli piceno e di fermo ha preso il via circa un anno fa. In due distinte operazioni è spuntato il nome del soggetto sottoposto a sequestro patrimoniale, uscito da poco dal carcere.

Durante l'irruzione nell'appartamento gli uomini della polizia hanno trovato al suo interno altri due soggetti che non avevano alcun titolo per trovarsi li, uno in particolare destinatario di daspo urbano. La polizia inoltre ha trovato un pitbull di circa 60 kg che è stato ora temporaneamente affidato a un'altra persona

Tutti i beni sequestrati sono stati afftidati a un amministratore, poi scatterà il processo nei confronti del proprieterio, l'auspicio è che si arrivi alla confisca definitiva, serrando così un duro colpo allo spaccio di droga, per i responsabili forse più duro forse anche del carcere