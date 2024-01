Un pomeriggio nero per gli incidenti a Posatora, Ancona. Due scontri si sono verificati nell'arco di poche decine di metri. Quattro veicoli coinvolti, due in un caso, altrettanti nel secondo. Conducenti in ospedale per accertamenti, soltanto uno rimasto illeso. Traffico paralizzato nel quartiere e viabilità a singhiozzo.