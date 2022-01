Al via i controlli per l'obbligo del super green pass sui mezzi del trasporto pubblico locale, da oggi infatti possono salire solo coloro che sono in possesso della certificazione verde ottenuta con il vaccino o perché guariti dal covid. È scattato invece già dal 27 dicembre l'obbligo di indossare solo le mascherine ffp2 nei mezzi pubblici. Diversi i punti di controllo messi in campo da Conerobus negli snodi principali delle linee insieme alle forze dell'ordine.