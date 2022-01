Il covid pesa negli istituti marchigiani dove si è tornati in classe del 7 gennaio con già qualche banco vuoto. Qui siamo all'istituto Vanvitelli Stracca Angelini di Ancona dove la settimana comincia con qualche assenza in più complice la neve caduta domenica e lo sciopero proclamato dalle consulte degli studenti degli istituti superiori delle province di Ancona e di Ascoli Piceno. La protesta è per la richiesta disattesa dalla Regione di avere uno screening con tampone gratuito per tutti i ragazzi delle superiori, per un rientro in sicurezza”. Sui tamponi nella serata di ieri ha fatto chiarezza la regione stessa promettendo uno screening per il prossimo fine settimana.

Ma oltre alle assenze degli studenti l'istituto come molti altri nella regione deve fare i conti anche con la mancanza dei docenti tra chi è stato sospesa perché ha scelto di non vaccinarsi e chi invece è positivo.