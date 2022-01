Torniamo in onda giovedì 13 gennaio alle 21 con Sibilla, le voci della ricostruzione, la trasmissione che ogni settimana, da cinque anni. tiene il punto su ciò che accade nel Centro Italia del post sisma.

Vi parleremo del progetto OSIC Muccia – La casa dei viaggiatori, ovvero il Mulino da Varano come "one stop information center" per un rilancio turistico del territorio a 360 gradi.

I migliori testimonial del territorio sono le persone che ci vivono, ecco un'anticipazione della trasmissione nel video

Sibilla, le voci della ricostruzione è in onda alle ore 21 sul canale 12 delle Marche, il 14 in Umbria, il 19 in Abruzzo e in streaming su www.etvmarche.it e sulle pagine Fb della trasmissione e di ÈTv Marche