ANCONA – Invece di iniettare il siero, lo buttava. Si vede dalle immagini delle telecamere poste all’interno del centro vaccinale “Paolinelli” ad Ancona. In carcere è finito un infermiere anconetano di 50 anni, dopo l’indagine dello scorso dicembre coordinata dalla Procura di Ancona e portata avanti dagli uomini della squadra mobile dorica, guidati dal dottor Carlo Pinto. I reati contestati sono corruzione, falso ideologico e peculato. L’infermiere avrebbe avuto quattro intermediari, ora ai domiciliari, per il giro di green pass falsi: si tratta di un avvocato, un imprenditore edile, una commerciante, tutti di Ancona e un ristoratore di Civitanova Marche. Sarebbero stati loro a portare all’infermiere infedele i no vax, dietro compenso di circa 400/500 per ogni green pass falso.

Il Questore di Ancona Capocasa: “L’operazione odierna è la dimostrazione tangibile di come la Polizia di Stato vigili con impegno e professionalità sul rispetto delle norme anti Covid-19 a tutela della salute pubblica, sia con controlli visibili, che con attività investigative. Nella circostanza sono stati individuati dei soggetti, che non esitano a violare la legge, aggravando seriamente l’emergenza epidemiologica, attraverso la consumazione di reati odiosi quali la corruzione ed il peculato. Uno scenario triste e sconcertante, prontamente ed efficacemente rimosso dall’Autorità Giudiziaria e dalla Polizia di Stato, ancora una volta in perfetta sinergia”.