ANCONA – Sarà eseguita lunedì 15 dicembre ad Ancona l’autopsia sul corpo di Sadjide Muslija, la donna di 49 anni, di origine macedone, vittima di femminicidio il 3 dicembre scorso a Monte Roberto, nella località di Pianello Vallesina. La donna è stata trovata morta mercoledì scorso, nella sua abitazione. La Procura di Ancona, con il pm Rosario Lioniello, conferirà l’incarico al medico legale Angelo Montana venerdì prossimo, 12 dicembre. I tempi lunghi per la disposizione relativa agli accertamenti autoptici sono dovuti al fatto che la Procura deve rintracciare tutti i congiunti sia della vittima che del marito, Nazif Muslija, 50 anni, anche lui di origine macedone, finito in carcere a Montacuto in stato di fermo e accusato di omicidio volontario aggravato.

Al momento solo il figlio della coppia, che vive in Svizzera, si è rivolto a una legale, l’avvocatessa Cinzia Molinaro, per essere rappresentato in questa fase di indagine e, nel caso di un processo, per costituirsi anche parte civile. I parenti della vittima avevano dato indicazioni utili ai carabinieri durante la fase di ricerca del marito, fuggito a bordo di una Smart il giorno in cui la moglie è stata trovata morta in camera da letto. Avevano indicato la zona del monte San Vicino, nel Maceratese, dove poter cercare, perché il 50enne era solito frequentarla per passeggiare. A trovare il ricercato è stato poi un passante con il cane, in una frazione di Matelica, giovedì, mentre l’uomo stava tentando di togliersi la vita. Soccorso e trasferito in ospedale, si è subito ripreso ed è stato trasferito nel carcere anconetano dove si trova attualmente.