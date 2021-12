Nel bollettino delle vittime delle ultime 24 ore c’è anche Martina, appena 14 anni. Un corpo fragile il suo, per una grave patologia genetica, sin dalla nascita. Un piglio da guerriera però, come l’aveva descritta la mamma in un post sui social. Una ragazzina speciale che per il suo quadro clinico non aveva potuto ricevere il vaccino anti Covid. Se n’è andata dopo un mese di lotta al pediatrico Salesi di Ancona. Sale a 3168 il bilancio delle vittime della pandemia: insieme alla piccola Martina vengono segnalati un 65enne di Petritoli, un uomo di 71 anni di San Benedetto del Tronto e una 91enne di Macerata, tutti con patologie pregresse.