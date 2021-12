Elettrificare le banchine del porto di Ancona per ridurre le emissioni inquinanti provenienti dai motori accesi delle navi. È questo l'obiettivo a cui punta l'autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale per un porto più green grazie ai fondi in arrivo con il pnrr. In sostanza le navi da rifornimento attraccate, che finora tengono i motori accesi anche durante la notte producendo rumori ed emissioni di gas, non appena realizzata l'elettrificazione, potranno allacciarsi alla banchina con conseguente miglioramento dell'impatto a livello ambientale anche nella zona urbana.