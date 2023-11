L'attesa dei contributi per l'autonoma sistemazione, ma soprattutto dei fondi per la ricostruzione degli immobili lesionati dal sisma del 9 novembre 2022. Ad un anno dal terremoto che ha colpito le province di Ancona e Pesaro-Urbino, nel corso della trasmissione Buongiorno èTV, sono intervenuti alcuni rappresentanti del Comitato 707 Ancona, logori per le esperienze dirette o indirette, ma non certo stanchi di combattere per tornare all'interno delle loro case. L'appello alle Istituzioni: "Non ci dimenticate".