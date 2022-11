Tra chi è uscito di casa ancora in ciabatte e pigiama e chi invece era già al lavoro, brusco è stato l'inizio della giornata per la città di Ancona. In tanti si sono riversati in strada dopo le scosse di magnitudo 5.5 con epicentro al largo della costa di Fano.

Lungo il corso principale e le vie del centro alle 7 di mattina il viavai di persone sembrava quello di metà mattina quando la città è già nel pieno della sua routine. A stonare però le lacrime di chi al telefono racconta quanto appena accaduto a un familiare o chi con in mano una busta con pochi effetti personali o sottobraccio una coperta si allontana da casa per mettersi al sicuro.

Chi era già al lavoro invece ha avuto modo di vivere in diretta la scossa, in una città ancora addormentata tra rumori di vetri infranti e palazzi che oscillavano.