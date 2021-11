Post sisma: “22mila edifici rischiano di non venire mai ricostruiti”, Legnini lancia l’allarme, i sindaci del cratere rispondono. “I privati non vogliono rischiare ma così – dicono i primi cittadini – avremo dei paesi groviera”.

Potrebbero servire misure drastiche e immediate, come quella proposta dal sindaco di Pieve Torina Gentilucci.

Servizio di Laura Meda