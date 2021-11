In adesione alla campagna nazionale “Io rispetto il ciclista”, anche lungo le strade nel territorio comunale di Ancona sono stati posizionati una dozzina di cartelli che indicano la presenza di possibili ciclisti e invitano gli automobilisti a circolare con prudenza. La segnaletica si trova tra via del Conero, via Flaminia e via Grotte. L”iniziativa, che ha trovato allineati l’Amministrazione comunale, il Comando di Polizia locale di Ancona, con il sostegno della F.I.A.B , scaturisce dall’aumento della presenza di ciclisti lungo le strade.