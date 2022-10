Donna, vita, libertà. E’ il grido che si alza da piazza Roma, come in tante italiane, per dire "Siamo tutti Mahsa Amini", la ragazza 22enne iraniana arrestata e picchiata a morte per non aver indossato correttamente il velo. L’ ḥijāb diventa simbolo di libertà negata: una condizione che vede coinvolte ma anche unite nella piazza di Ancona le donne iraniane e quelle afghane.