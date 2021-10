Da lunedì 11 ottobre la piscina sarà aperta per informazioni e iscrizioni ai corsi, poi lunedì 18 bimbi e adulti potranno scendere in vasca, mentre bisognerà attendere qualche giorno in più per i corsi pre parto e per i programmi con le persone diversamente abili. Ma finalmente è riaperta la piscina, in via dell’artigianato, a Falconara: dopo la chiusura forzata nel 2020 a causa del Covid non aveva più riaperto per problemi strutturali, essendo l’impianto piuttosto vetusto. Erano emersi rischi di crollo sulla copertura. Dopo i lavori per un investimento complessivo da 400 mila euro ecco il taglio del nastro per la riapertura.