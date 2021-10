#DoNotTouchMyClothes #NonToccateImieiVestiti: arriva anche ad #Ancona la mobilitazione delle donne afgane che indossano i loro colorati e luccicanti abiti tradizionali.

Un simbolo di un’identità strappata via dall’obbligo del burqa introdotto dopo la presa di potere dei talebani in Afghanistan.

In piazza Ugo Bassi si ritrovano donne e famiglie afgane che già tempo sono in Italia e che cercano di sostenere parenti, amici, il loro popolo insieme alle attiviste di AMAD associazione multietnica antirazzista donne e l’associazione Terza Via, che l’otto di ogni mese, ormai da anni, organizza una fiaccolata di sensibilizzazione per i diritti delle donne.