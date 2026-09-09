ANCONA – Riscontro di violazioni legate soprattutto alla tracciabilità del pescato, sanzioni irrogate per 4mila euro e sequestro di quasi 300 chilogrammi di prodotto ittico, in particolare molluschi, come cozze e vongole, e pescato di varia taglia e tipologia. E’ il bilancio dell’intensa attività di controlli realizzata dallo scorso fine settimana dalla Capitaneria di porto di Ancona – Guardia Costiera.



“La costanza dell’attività posta in essere e i risultati conseguiti, testimoniano l’impegno della Guardia costiera di Ancona – sottolinea la Capitaneria di Porto – nel perseguire il rispetto della normativa di settore ma – aspetto di valenza ancora maggiore – la tutela del consumatore finale