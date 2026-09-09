ANCONA – Il caldo ha le ore contate sulla nostra regione, che si prepara ad affrontare una forte ondata di maltempo. La Protezione Civile ha emesso un’allerta per temporali e rischio idrogeologico che si protrarrà fino alla mezzanotte di venerdì 11 settembre.



Se la giornata odierna fa registrare una prima fase di allerta gialla per temporali ma solo nella parte settentrionale della regione, la vera e propria escalation si manifesterà dalle prime ore di domani. Per la giornata di giovedì 10 settembre la Protezione Civile ha infatti diramato l’allerta arancione per rischio temporali sulle aree interne settentrionali, sulla costa e sulle colline del nord della regione, oltre che sui settori interni centrali. Sul resto del territorio marchigiano, compresa l’intera fascia meridionale e la costa centrale, l’allerta rimarrà di colore giallo.



A preoccupare non è solo l’intensità elettrica dei fenomeni, ma anche il pericolo di dissesto del territorio, con frane e allagamenti: per questo è stata dichiarata anche un’allerta gialla per criticità idrogeologica sulla quasi totalità del territorio regionale.

Secondo il bollettino ufficiale della Protezione Civile, lo scenario atteso a partire dalla mattinata di domani prevede lo sviluppo di complessi sistemi temporaleschi multicellulari diffusi e localmente persistenti, capaci di scaricare a terra cumulate di pioggia estremamente elevate. I meteorologi avvertono che i fenomeni saranno accompagnati da frequenti fulminazioni, grandinate e violenti colpi di vento che potrebbero perdurare per diverse ore, per poi attenuarsi nelle successive 48 ore.