ANCONA – I sindacati Fim, Fiom e Uilm hanno proclamato uno sciopero nazionale in tutti gli stabilimenti Electrolux per il prossimo 15 settembre, accompagnato da una manifestazione a Cerreto d’Esi, in seguito alla conferma del piano di ristrutturazione aziendale.



Con questa manifestazione le sigle sindacali vogliono chiudere nuovamente un intervento urgente sulla vertenza da parte del governo, che già ieri aveva annunciato un nuovo tavolo in programma il prossimo 24 settembre.

Ricordiamo che il piano di Electrolux oltre alla la chiusura totale dello stabilimento marchigiano, prevede 1.450 esuberi in Italia e la cessazione di oltre 220 contratti a termine