ASCOLI PICENO – Scivola in una scarpata per circa 30 metri nell’Ascolano in località Macchignano di Roccafluvione. In mattinata, dalle 12.50, sono entrati in azione i vigili del fuoco di Ascoli per il recupero che si è concluso alle 14 durante le operazioni di recupero l’uomo era cosciente e rispondeva alle sollecitazioni dei soccorritori.



L’operazione è stata resa difficile dalla folta vegetazione. Presenti operatori del nucleo Sapr Vvf (sistemi a pilotaggio remoto) che con i droni in dotazione riescono a fornire indicazioni fondamentali sulla posizione dell’uomo. Sul posto anche personale specializzato in tecniche Saf (speleo – alpino – fluviale). Nel dirupo si è calato un operatore dei vigili del fuoco che ha stabilizzato l’uomo ferito su una barella e lo ha riportato sul piano strada dove è stato preso in consegna dal personale sanitario.