Anche la quinta edizione della Festa del Ciauscolo e del salame spalmabile non tradisce le aspettative, con Sarnano che è diventata nel week end appena trascorso polo attrattivo per l’enogastronomia d’eccellenza del territorio. Confermando appeal di tutto rispetto, il centro storico del borgo è stato animato da un grandissimo numero di persone, che hanno rimarcato così la bontà di un progetto di spiccata valenza ricettiva, affermandosi appuntamento imperdibile tra gli eventi del settembre marchigiano.

L’evento è stato organizzato da La Ricreazione Srl con il patrocinio del Comune di Sarnano e il sostegno di Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo.

“Continuiamo in un percorso iniziato cinque anni fa all’insegna della promozione non solo del ciauscolo e del salame spalmabile, ma dell’identità di un territorio – le parole di Donato Bevilacqua, Amministratore de La Ricreazione srl –. La Festa si conferma come evento apprezzatissimo dalle persone che ogni anno raggiungono Sarnano per scoprire cosa c’è dietro a questa eccellenza, incontrando direttamente quei produttori che voglio sentitamente ringraziare per il loro sostegno, la loro presenza e il loro entusiasmo. La cosa che colpisce è che il nostro pubblico cerca l’eccellenza e sta riscoprendo l’importanza di valorizzare le tradizioni in ambito enogastronomico. Quello che facciamo e che vogliamo continuare a fare, infatti, è partire da una tipicità per creare una rete che abbraccia tutto l’entroterra, favorendo turismo e accoglienza. Ringrazio il Comune di Sarnano e Confartigianato per la loro partnership e Banca Macerata per essere entrata a far parte della nostra realtà, dandoci un supporto importante. Quindi, un ringraziamento va a tutte le aziende che anche in questa edizione hanno lavorato con noi per la riuscita della Festa”.

Il Sindaco di Sarnano Fabio Fantegrossi ha parlato di un evento “che ha segnato ottimi risultati non solo in termini di numeri ma ha registrato anche l’apprezzamento dei produttori, che ci hanno espresso tutta la loro soddisfazione per la riuscita della Festa. Abbiamo voluto allargare la logistica della rassegna per rendere Sarnano sempre più partecipe e questa idea ha portato i suoi frutti. Come Primo Cittadino non posso che ringraziare tutti i protagonisti e ribadire il nostro intento di far crescere la manifestazione”.

La due giorni è stata arricchita da un calendario ampio di eventi, incontri, show cooking e degustazioni. Novità di quest’anno, è stato lo spazio in Piazza della Libertà che, oltre ai food truck, ha ospitato anche l’area Confartigianato dedicata agli stand delle Eccellenze artigiane Made in Marche. “Questa Festa, arrivata alla sua quinta edizione, sta raggiungendo un’importante notorietà – le parole di Lucia Biagioli, Responsabile Confartigianato interprovinciale del settore Ristorazione e Commercio. Abbiamo notato che molti visitatori ritornano negli anni, a riprova che l’evento è vincente. Per dare visibilità agli artigiani, quest’anno presenti in un nutrito gruppo e con un’importante varietà merceologica, e per metterli in contatto con il pubblico, è stata allestita una nuova area, che ha consentito agli operatori di lavorare in tranquillità e di dialogare con tanti curiosi, facendo così conoscere produzioni d’eccellenza. In quest’edizione abbiamo poi voluto porre l’accento sull’importanza di una corretta alimentazione di tutti, tanto che abbiamo coinvolto bambini e famiglie in una serie di laboratori grazie al supporto dell’Università degli Studi di Macerata e alla partecipazione della Dottoressa di Ricerca Giulia Messere. Si può infatti fare formazione in modo innovativo e divertente”. Quindi, lo Speciale Aperigusto di Confartigianato, con oltre trenta locali tra bar, ristoranti, agriturismi, hotel ed enoteche che hanno preparato piatti tipici ed aperitivi a base di ciauscolo e salame spalmabile.