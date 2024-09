ANCONA – Sono risultati positivi al Fentanyl, meglio nota come la droga degli zombie, ai cannabinoidi e alla Ketamina gli esami tossicologici a cui è stato sottoposto Ivan Zamparini, il 23enne che ha accoltellato entrambi i genitori nella loro abitazione di Gagliole e poi ha tentato di togliersi la vita. Oggi si è svolta al tribunale di Macerata l’udienza di convalida dell’arresto a carico del giovane indagato per tentato omicidio aggravato ai danni dei propri genitori. Zamparini attualmente si trova ricoverato in prognosi riservata all’Ospedale Regionale di Torrette di Ancona. Quando le sue condizioni di salute lo consentiranno, sarà portato in carcere. Il 23enne si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata all’Ospedale Regionale di Torrette di Ancona, è ancora intubato e in stato di sedazione per via delle ferite che si è inflitto al collo con un coltello. Quando le sue condizioni di salute lo consentiranno, sarà portato in carcere.

Nella stessa struttura è ricoverato anche il padre Terenzio Zamparini, 65 anni ex carabiniere in pensione, per i numerosi fendenti ricevuti al torace e all’addome. Operato d’urgenza, l’uomo sembra ora in via di miglioramento, è stato estubato ed è vigile.

Sta meglio invece Souad Kanane, 61enne di origine marocchina, madre del 23enne, ricoverata all’Ospedale Camerino. Ferita in modo più lieve, la donna ha potuto parlare con i Carabinieri e avrebbe confermato la prima ricostruzione dei fatti. Lei e il marito si sono accorti che Ivan si stava ferendo con un coltello alle braccia e hanno tentato di fermarlo. Il giovane ha però reagito violentemente al loro intervento iniziando a colpirli entrambi.