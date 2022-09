ANCONA – Era il 1961 quando la regina Elisabetta II, scomparsa ieri, attraversò la città di Ancona per andare in porto e salire a bordo del suo yacht Britannia. Il momento immortalato in una foto pubblicata su facebook da Giancarlo Luporini. Nell’immagine in bianco e nero si vede l’auto a bordo della quale la regina viaggiava insieme al Principe Filippo di Edimburgo mentre veniva scortata al porto dorico. I due si sono poi imbarcati sul famoso yacht reale Britannia facendo rotta verso Venezia. La coppia partita da Roma era atterrata all’aeroporto Sanzio, aveva poi incontrato al porto l’allora sindaco di Ancona Francesco Angelini per poi imbarcarsi subito dopo. È stata l’unica visita ufficiale della Regina ad Ancona di cui si ha notizia.