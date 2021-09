Dopo l’approvazione dello scorso 4 agosto non si fermano i lavori per l’istituzione del servizio di psicologia scolastica nelle scuole primarie e secondarie di I e II grado delle Marche . Tre gli anni di sperimentazione durante i quali il comitato valuterà il Servizio e selezionerà annualmente alcuni dei progetti presentati dagli istituti scolastici per poter accedere al progetto. 50.000 i fondi stanziati per il 2021, ma non si partirà con l’inizio dell’anno scolastico.