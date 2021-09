Sarà il Palaindoor di Ancona, a ospitare la cerimonia di consegna del Ciriachino d’Oro a Gianmarco Tamberi, prevista per il 17 settembre alle ore 21. Lo ha comunicato oggi il sindaco Valeria Mancinelli, che subito dopo la conquista dell’oro olimpico dell’atleta anconetano aveva annunciato la decisione della consegna della massima onorificenza cittadina.

“Erano bastati pochi minuti – ha detto – dopo la straordinaria emozione dell’oro olimpico per decidere: Ciriachino d’oro a Gimbo Tamberi. Venerdì prossimo, 17 settembre alle ore 21:00 al Palaindoor, nel suo Palaindoor, lo consegnerò a Gimbo a nome di tutta la comunità anconetana. Non sarà possibile il bagno di folla che avremmo voluto – seguita Mancinelli -. Il Covid richiede sempre attenzione e responsabilità. Abbiamo deciso di dare spazio in particolare agli atleti del settore giovanile, in un simbolico passaggio di testimone tra chi è arrivato sul tetto del mondo (e vuole restarci) e chi pratica con impegno e passione l’atletica con un sogno nel cassetto.

Una diretta streaming consentirà comunque a tutti di seguire la premiazione e di abbracciare, seppure idealmente, il nostro meraviglioso campione”.

Nei prossimi giorni saranno resi noti il programma dettagliato della manifestazione e le indicazioni per seguire la diretta