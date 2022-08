La città di Fano arricchisce la propria offerta turistica con un nuovo percorso alla scoperta delle meraviglie del mare e del mondo della pesca di ieri e di oggi, il tutto con uno straordinario connubio tra mondo digitale e reale.



“Vogliamo rinvigorire l’anima di Fano come città legata al mare e alla tradizione marinara – dichiara il Sindaco di Fano, Massimo Seri -. Nella sua aderenza alla pesca e alla vocazione legata al mare, il progetto Fano Marinara rappresenta una strategia chiara per dare forza e una connotazione chiara alla strategia turistica. Qui a Fano abbiamo una cultura che si tramanda di generazione in generazione. Cultura a cui vogliamo attribuire un ruolo e un protagonismo che sappia tenere unito questo mondo così ricco e pieno di valore. Per noi il mare è anche un tratto che contraddistingue il nostro settore economico, tanto che il nostro Porto è un punto di riferimento nel versante Adriatico. E i pescatori fanesi sono custodi di questa tradizione”.

Il percorso è segnalato da totem informativi fissati nei punti dI interesse, che riportano una descrizione del contesto e la possibilità per il visitatore di codificare un Qrcode, che rimanda al sito del turismo del Comune di Fano (Visit Fano), che racconta in modo approfondito attraverso video, immagini e interviste esclusive tutto ciò che riguarda ogni tappa.

La pesca è il fil rouge che unisce la visita guidata per scoprire la pesca tradizionale, come avviene e quali sono i luoghi principali di attività, le barche e gli attrezzi, la vita dei pescatori e dei marinai, il pesce e i frutti di mare dell’Adriatico, il mercato ittico per vedere il luogo dove il pescato arriva e viene conservato e venduto.