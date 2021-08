Nessuna sorpresa e una X. Il girone B della serie C, quello delle marchigiane, si completa con un’incognita. Questa mattina il Consiglio Direttivo della Lega Pro ha infatti ufficializzato i tre raggruppamenti per la prossima stagione e in serata procederà con i calendari. Intanto primo giorno nel capoluogo per l’Ancona-Matelica che ha ricevuto l’abbraccio dei tifosi biancorossi