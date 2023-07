Un percorso di degustazione toccherà i luoghi di maggiore interesse turistico con stand dedicati alle cantine e un originale percorso formativo sul mondo del vino, raccontato in circa 20 pannelli espositivi. Per il terzo anno consecutivo Grottammare (Ascoli Piceno) ospiterà, dal 21 al 23 luglio in piazza Peretti dalle 18 alle 24, "Borgo diVino in tour"