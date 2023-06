In Provincia di Ancona le imprese metalmeccaniche sono 1327, in netta diminuzione rispetto al 2021 e al 2022. In calo anche il numero dei lavoratori dipendenti che, nel 2021, sono 25 mila 137. Di segno opposto è la crescita del fenomeno delle multinazionali: Cnh in Vallesina; Whirlpool ed Electrolux nel Fabrianese. E poi c'è il caso della Caterpillar, vertenza simbolo a Jesi