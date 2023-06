Investire sull'attività sportiva e guadagnare in salute. Un mantra che si sta diffondendo in Italia. Ma che ha bisogno di impulsi sempre nuovi che passano anche attraverso la costruzione o riqualificazione degli impianti sportivi comunali. I sindaci però non sempre hanno in tasca le risorse che servono. Ma le opportunità economiche esistono e per entrane a conoscenza ecco l'incontro con l'Agenzia Sport e Salute e l'Istituto per il Credito Sportivo, promosso da Anci Marche