Alle 13:18 del 9 giugno 2022 si è verificato un terremoto di magnitudo Ml=4.1 con epicentro a 9 km al largo di Cupra Marittima, tra San Benedetto del Tronto e Pedaso e una profondità ipocentrale di 11 km. A seguire altre scosse di assestamento di minore entità

"Lungo la costa marchigiana a sud di Ancona – spiega Emanueloe Tondi, docente di geologia all'Università di Camerino – la pericolosità sismica è minore rispetto alle zone interne appenniniche ma ci sono comunque faglie attive che hanno già generato in passato terremoti importanti, come quello del 1987 di magnitudo 5.1, con epicentro sempre in mare, poco al largo di Porto San Giorgio. Anche in queste zone è quindi importante essere preparati ad affrontare nel migliore dei modi una eventuale emergenza sismica e ad attivarsi per la prevenzione, verificando la vulnerabilità sismica di edifici ed infrastrutture. Se non si è sicuri della propria abitazione, è necessario rivolgersi al proprio progettista per una valutazione"V