I bambini, i piccoli eroi della pandemia, nonostante il lock down, la didattica a distanza, le regole nuove imposte dall’emergenza sanitaria non hanno perso entusiasmo e voglia di ripartire. Qui siamo alla scuola Gramsci, una delle tappe di festa promessa dalla sindaca di Ancona Valeria Mancinelli ai bambini della città, in occasione della consegna dei ciriachini, lo scorso maggio. Si ritrovano in giardino 5 classi e quindi un centinaio di bimbi: alcuni non si erano mai visti. Una festa, nella festa.