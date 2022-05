Riaprire i rigassificatori nelle Marche. Lo dice convinto l'assessore all'economia della regione Marche Mirco Carloni al Meeting nazionale della Commissione Sviluppo economico della Conferenza delle Regioni, ospitato alla rotonda di Senigallia. Il tema della crisi energetica è stato uno dei nodi affrontati nell'arco della discussione svoltasi alla presenza del Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti.

Tra i nodi affrontati anche l'aumento dei costi delle materie prime, i fondi del pnnr in arrivo e nuovi mercati da sviluppare in sostituzione di quello russo ora inaccessibile per le sanzioni derivate dalla guerra in Ucraina. Sanzioni che pesano sulle imprese marchigiane più legate al mercato russo, come il settore calzaturiero di cui una delegazione di imprenditori ha incontrato il ministro durante i lavori.