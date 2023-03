Maxi sequestro di beni di valore in diverse regioni italiane tra queste anche le Marche (oltre a Lombardia, Umbria, Liguria, Piemonte e Puglia).

L'operazione, coordinata dalla guardia di finanza di Milano, ha permesso di stroncare una vera e organizzazione criminale dedita al riciclaggio di proventi illeciti, per ben 22 milioni di euro, tutti derivanti da frode fiscale nel settore dei metalli ferrosi. Coinvolte a vario titolo 18 persone fisiche e 24 società sia italiane che straniere.

I capitali illeciti in pratica venivano diretti paesi dell'Unione Europea, in particolare dell'Est Europa e poi reintrodotti in Italia attraverso una simulata restituzione di denaro agli artefici della frode. Nelle Marche i Finanzieri hanno posto sotto sequestro nella provincia di Macerata svariati conti correnti, immobili, auto e oggetti di lusso, a San Benedetto del Tronto sono stati confiscati due tatch di lusso. Quattro le persone coinvolte nel riciclaggio nella nostra regione, due invece .le società.

Complessivamente invece i Finanzieri, ben 150 quelli schierati nell'operazione, hanno sequestrato contanti in valuta nazionale ed estera per circa 800mila euro, disponibilità liquide su conti correnti per quasi 3 milioni di euro, 120 immobili, 100 veicoli 2 yacht nonché numerosi orologi di pregio e gioielli.



A Fermo invece Fiamme gialle al lavoro contro le frodi IVA, la locale stazione della guardia di finanza ha denunciato 7 soggetti per emissione di fatture con operazioni inesistenti. In pratica un noto concessionario della zona commercializzava auto usate provenienti dall'estero e pprtate in italia con false attestazioni a prezzi concorrenziali, evadendo completamente le imposte, si parla di oltre 120 mila euro evasi.