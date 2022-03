Pietro, 30 anni moldavo, è scampato alla guerra in Ucraina. Da Kiev, dove era ricoverato in una clinica, è arrivato ad Ancona dopo un viaggio rocambolesco durato quasi 48 ore, via terra e via cielo. In Ucraina ha lasciato moglie e figlia di 5 mesi, oggi al sicuro in Moldavia.

Lo incontriamo nel reparto di Oncologia degli ospedali Riuniti, primo paziente in fuga dalla guerra nelle Marche.

Potrà proseguire le cure, dopo un sos via mail…

Servizio di Lucio Cristino