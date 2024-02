Una cornice suggestiva, quella dell'Aci di Milano, quale location ideale per celebrare un matrimonio del gusto tra due eccellenze gastronomiche del territorio: i maccheroncini di Campofilone Igp e il tartufo nero pregiato di Pergola. Dinanzi ad una platea di autorità ed esperti da tutta Italia, in occasione di un fuori Bit, evento collaterale alla Borsa internazionale del turismo, lunedì 5 febbraio sono andate in scena le Marche del tartufo. Un'iniziativa molto partecipata e promossa dal Bacino Imbrifero del Tronto, Consorzio di Bonifica delle Marche, Comuni di Pergola e Campofilone, in collaborazione con Automobile Club Italia.

Nella serata di gala è stata anche presentata la guida 'L'Italia del tartufo' curata da Gianluca Carrabs, nella quale l'unica regione al plurale, le Marche, sono adeguatamente rappresentate forti dell'ampio e riconosciuto patrimonio di ricchezza, biodiversità e provenienza degli Ori neri e bianchi. Basti pensare che, all'interno del progetto editoriale, 45 comuni su 138 selezioni sono marchigiani, confermando la forte vocazione per la produzione tartufigena, nonché la tradizione di studi, ricerca e coltivazione del re della tavola. Da Pergola al Montefeltro per arrivare ai Sibillini e al Piceno.

Ad impreziosire l'evento, la presenza dello chef Enrico Mazzaroni del Tiglio di Montemonaco, la cui stella Michelin ha brillato nella città meneghina. A lui, l'onere di esaltare quell'equilibrato, perfetto connubio tra maccheroncini e tartufo, in un viaggio di saperi e sapori, tra prodotti tipici d'élite e vini pregiati. Quindi, a tavola. Con le Marche del gusto, tutte da assaporare e scoprire.

Nel servizio le interviste all'assessore al Turismo del Comune di Pergola Sabrina Santelli, all'assessore al Turismo del Comune di Campofilone Ercole D'Ercoli e al presidente di Bit Tronto Luigi Contisciani.