Nonostante i contagi per l'influenza siano in calo e di conseguenza anche la richiesta di farmaci come antinfiammatori e antipiretici ancora nelle farmacie marchigiane si fa fronte alla difficoltà di reperimento dei medicinali. In realtà la minore disponibilità che si era registrata già a dicembre con il picco della stagione influenzale non riguarda solo i farmaci legati al trattamento dei virus stagionali. Nella lista che l'Aifa aggiorna settimanalmente con i medicinali mancanti se ne contano oltre 3000 anche se la quasi totalità presenta un'alternativa ancora disponibile in commercio, di fatto sono meno di 30 quelli non sostituiti da altri farmaci alternativi.