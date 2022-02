Mezzo milione di tamponi somministrati nelle farmacie delle Marche in un solo mese, a gennaio. Numeri che non tengono in considerazione dei test fai da te. Il risultato è che più di un marchigiano su due ha eseguito test per un sospetto caso di Covid.

Nei giorni dell'incidenza in calo, si può guardare indietro come ad un'onda che è passata.

Federfarma: "Farmacie necessarie, a partire da quelle nei piccoli borghi".

Servizio di Lucio Cristino.